Резніков повідомив, скільки ще ракет «Кинджал» залишилося у росіян

Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною

Олексій Резніков: «Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною»

Після сьогоднішньої нічної атаки на озброєнні російської армії залишилося 80 ракет «Кинджал». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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«Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет «Кинджал» та 12 інших ракет. 80-1-6=», – написав Резніков.

Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.

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«Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою», – додав Резніков.

Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО. Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.