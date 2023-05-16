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Резніков повідомив, скільки ще ракет «Кинджал» залишилося у росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков повідомив, скільки ще ракет «Кинджал» залишилося у росіян
Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков: «Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною»

Після сьогоднішньої нічної атаки на озброєнні російської армії залишилося 80 ракет «Кинджал». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет «Кинджал» та 12 інших ракет. 80-1-6=», – написав Резніков.

Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.

«Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою», – додав Резніков.

Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО. Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.

Читайте також: Ракетний обстріл України: ситуація в регіонах після атаки РФ
Теги: обстріл Олексій Резніков ракета

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