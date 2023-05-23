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Втрата ракет «Кинджал» завдала психологічного удару Росії – Генштаб Естонії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Втрата ракет «Кинджал» завдала психологічного удару Росії – Генштаб Естонії
заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла
Фото: ERR

Здатність України збивати «Кинджали» завдає Росії психологічного удару 

Здатність українських військ відбивати російські гіперзвукові балістичні ракети «Кинджал» завдає Росії психологічного удару, а також змусить Москву коригувати свої плани. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла в інтерв'ю ERR.

«Насамперед збиті ракети «Кинджал» є доказом того, що українська сторона тепер має можливість захистити себе та свої важливі об'єкти від гіперзвукових ракет», – сказав полковник Вендла.

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У вівторок Україна оголосила, що їй вдалося збити шість російських гіперзвукових балістичних ракет «Кинджал», з приводу яких Москва раніше стверджувала, що системи ППО, які існують у світі, з ними не впораються. Про «Кинджал», збитий американською системою ППО Patriot, вперше було повідомлено 6 травня.

«Як уже йшлося в публічних джерелах, один із найбільших ефектів цього для Росії – психологічний. За міфом про цю зброю, яка була представлена як чудодійна і нестримна, завдано серйозного удару. Крім того, їм доведеться переоцінити свою здатність знищувати ті цілі, які вони вважають такими, що мають високу цінність, оскільки українська сторона показала, що може цьому завадити», – пояснив Вендла.

За його словами, тепер очікується, що Росія буде дуже уважно вивчати історію застосування та розробки цих ракет. «Ходять розмови про репресії щодо вчених, які займалися розробкою «Кинджалів». Швидше за все, йде пошук винних або цапів-відбувайлів для виправдання невдачі, і це демонструє фрустрацію російської сторони у зв'язку з цим. Водночас такі дії (репресії проти вчених) – ред.), напевно, вплинуть на здатність розробляти подібні системи зброї надалі», – сказав полковник.

Проте, за його оцінкою, знищення «Кинджалів» не призведе до суттєвого зниження здатності Росії доставляти тактичну ядерну зброю.

«За великим рахунком, це не вплине на ядерне стримування, оскільки існують різні способи застосування ядерної зброї та доставки її до мети, серед яких гіперзвукові ракети є лише одним із елементів», – зазначив Вендла.

Він наголосив, що збиті в Україні «Кинджали» показують, що зусилля західних країн щодо зміцнення протиповітряної оборони мають сенс і повинні продовжуватися.

«Країни НАТО використовують такі ж чи аналогічні системи, які зараз виявилися ефективними проти гіперзвукових ракет в Україні. Таким чином, підтверджено здатність країн НАТО захищатися від таких систем. Це підтверджує (ефективність – ред.) розвитку ешелонованої протиповітряної оборони та її важливість», – наголосив Вендла.

За його словами, те саме стосується й Естонії.

«Естонія є членом НАТО. Загалом це також підтверджує, що ешелонована протиповітряна оборона НАТО є ефективною і проти російської «диво-зброї», – сказав Вендла.

Раніше повідомлялося, що парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

Теги: росія Естонія репресії Україна Москва британська розвідка полковник системи ППО балістичні ракети

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