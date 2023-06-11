Тривога тривала 20 хвилин: небезпека була через зліт винищувача з «Кинджалами»

Сирени лунають в усіх регіонах

В Україні 11 червня було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати в Києві та регіонах приблизно о 17:05.

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Причина – зліт МіГ-31К, носія надзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Близько 17:20 у регіонах почали лунати відбої.

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Раніше у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, серед яких дев'ятирічна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.