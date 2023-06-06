«Київській ГЕС не страшні «Кинджали». В Держагентстві водних ресурсів заспокоїли киян

Микола Урупа: «Якщо спустити ще одне водосховище нижче Києва, це на столицю не вплине»

Диверсія на Каховській ГЕС жодним чином не відіб’ється на водопостачанні Києва та області. Про це в коментарі «Главкому» заявив начальник басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра Микола Урупа.

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«Київ забирає воду або з Десни, або з Дніпра. Дніпро як давав в межах Києва 2500 км2 на секунду, так і дає. Перед Каховською греблею і Каховським водосховищем у нас ще Канівське, яке доходить аж до Вишгорода та Київське, що починається у Вишгороді, і закінчується аж у Зоні відчуження, Кременчуцьке... Тому Київське водосховище як було повним, так і залишається, і на забір води та взагалі наявність води ця диверсія не вплине», – зазначив Урупа.

Начальник басейного управління зауважив, що Каховське водосховище – останнє в Дніпровському каскаді і є не дуже глибоким і високим, порівняно з іншими. І підрив дамби ніяк не відбивається на таких містах центральної України як Київ, Канів, Черкаси. «Якщо, грубо кажучи, спустити ще одне водосховище нижче Києва, це на столицю не вплине», – моделює ситуацію Урупа.

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Начальник басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра також запевняє, що безпеці Київської ГЕС нічого не загрожує: «На Каховському водосховищі окупанти щось возили-перевозили, закладали. А як такий вибуховий пристрій вони закладуть у Київську ГЕС – для чого тоді охорона, військові і так далі? Це ж не мішок, який можна на човні доставити. Київська ГЕС, як і будь-яка ГЕС і дамба, побудовані з таким запасом, що зруйнувати їх неможливо. І ракети такої ще не придумали, навіть якщо це буде пряме попадання «Кинджалу». Тож кияни можуть спати спокійно», – наголосив Урупа.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із районів затоплення.

До відома, США мають докази причетності РФ до підриву Каховської дамби.