Стало відомо, скільки ЗСУ звільнили населених пунктів

В Херсонській області деокуповано 75 населених пунктів

Станом на 14 жовтня українські військові звільнили більше 1600 населених пунктів України від окупантів. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Від початку війни деокуповано 1 620 населених пунктів», – заявив Тимошенко.

Зокрема деокуповано таку кількість територій в окремих областях:

Сумська область – 1 024 об'єкти;

Запорізька область – 1 147 об'єктів;

Миколаївська область – 1 804 об'єкти.

В Херсонській області деокуповано 75 населених пунктів. Поступово, де це можливо, залучаються правоохоронці для проведення заходів й відновлення правопорядку. Також триває документація воєнних злочинів. Від початку звільнення області було задокументовано 121 випадків воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.