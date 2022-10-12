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Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)
Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади звільнили селище Червоне
128 бригада/Telegram

Селище Червоне на Херсонщині звільнене з боями

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової бригади показали селище Червоне на Херсонщині, яке з боями звільнили від російської окупації.

«Червоне. Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади. Далі більше», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні командування «Південь» підтвердило звільнення Збройними силами України ще п'ятьох населених пунктів на Херсонщині. Під контроль України повернулися Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне. 

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Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото) фото 2
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото) фото 3
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото) фото 4

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

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Теги: військова техніка ЗСУ рашист Україна окупанти росія війна Херсонщина

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