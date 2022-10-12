Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)

Селище Червоне на Херсонщині звільнене з боями

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової бригади показали селище Червоне на Херсонщині, яке з боями звільнили від російської окупації.

«Червоне. Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади. Далі більше», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні командування «Південь» підтвердило звільнення Збройними силами України ще п'ятьох населених пунктів на Херсонщині. Під контроль України повернулися Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.