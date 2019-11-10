Стара Європа починає домовлятися з Росією, – Мазур «Тополя»



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Фото Укрінформ

У моїй справі проходить і Яценюк, і брати Тягнибоки – Мазур

Заступник голови УНА-УНСО Ігор Мазур розповів подробиці свого затримання у Польщі.

Про це Мазур розповів на пресконференції у Любліні, після того, як його взяв на поруки консул України, повідомляє «Укрінформ».

«Інтерпол, який раніше не ставив нас у чорний список, тих, хто на Кавказі десь висвітлював ті злочини, які робила російська армія як в Грузії, так і в Чечні, то зараз Інтерпол включив нас у розшук. Не виключаю, що крім мене й інші можуть бути у списку. Воно трошки смішно, якби не було так грішно», – сказав Мазур.

За його словами, у справі, у якій він проходить, також фігурують Арсеній Яценюк та брати Тягнибоки.

«У тій справі, в якій проходжу я, проходить і Арсеній Яценюк, проходять брати Тягнибоки, Ярош і ще дам десь є п’ятеро хлопців. Раніше у цій справі проходив Микола Карп’юк і Станіслав Клих, які ніколи не були в Чечні, але це не було важливо для російського правосуддя в лапках. Ця справа робилася людьми, які неадекватно оцінювали роки народження, стан здоров’я людей. Бо в цій справі навіть деякий час проходив пан Юрій Шухевич, який сліпий, але оскільки він входить до керівництва УНА-УНСО, то його теж як бойовика включили у цю справу, і Ярослава Лагнюка, це наш голова виконкому, якому на той час було 3,5 роки, так само включили у цій справі, тобто, що він теж закатував там 10 росіян, що він брав участь у бойових діях», – розповів Мазур.

Він підкреслив, що міжнародні структури починають занадто суворо підходити до українців, згадав справу нацгвардійця Віталія Марківа.

«На жаль ми бачимо, що стара Європа зараз починає домовлятися з Росією, як Франція, Німеччина, так і Італія, Іспанія. Країни Прибалтики і Польща – це наші найближчі союзники, і ми чудово розуміємо, що тільки об’єднавши наші зусилля, ми можемо протистояти окупантам», – констатував Мазур.

Нагадаємо, у Любліні відбулася пресконференція працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ветеран АТО Ігора «Тополя» Мазура і генконсула України.