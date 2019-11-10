Росія виставила на Мазура циркуляр, замість червоної картки Інтерполу, – МВС



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Ветеран АТО Ігор Мазур

З огляду на такий механізм оголошення у розшук Росією нашого ветерана, є ознаки зловживання Статутом Інтерполу

Для оголошення у розшук ветерана АТО, працівника Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ігора Мазура Росія виставила не червону картку Інтерполу, а спеціальний циркуляр, розповсюдження якого обмежене і про який могли не знати українські прикордонники та правоохоронці.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

«На затриманого у Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігора Мазура «Тополю» було виставлено не червону картку Інтерполу, яка одразу впадати в око нашим поліцейським, і прикордонникам під час перетину кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, щось на кшталт оперативного орієнтування про затримання, розповсюдження якого було обмежено певними країнами», – повідомив Шевченко.

За його словами, з огляду на такий механізм оголошення у розшук Росією нашого ветерана, є ознаки зловживання Статутом Інтерполу.

Однак, не виключена і спецоперація за участю російської агентури, пише він, пояснюючи, що»період, коли сталися «злочини», за які росіяни хочуть судити «Тополю» охоплює 1994-2000 роки, тобто перша-початок другої чеченських війн.

«Розслідування» кримінального провадження, за цими фактами датоване у росіян аж 2014 роком, тобто періодом, коли вони вже затримали унсовця Карпюка, якого звинувачували у тому самому. А саме циркулярне орієнтування було надіслане полякам вже 2019 року. Тобто не виключено, що хтось із тих осіб, які могли знати, що Ігор «Тополя» запрошений чи збирається у листопаді їхати у Польщу, дали знати про це росіянам, а ті швидко прислали туди саме таке повідомлення про затримання, яке мінімізовувало обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу», – зазначає директор департаменту комунікацій МВС.

Зважаючи на такі дії Росії, МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у РФ, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них. Необхідні роз’яснення МВС готове надавати.

Як повідомлялося, уранці 9 листопада у пункті пропуску «Дорогуськ» у Польщі був затриманий за запитом РФ працівник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ігор Мазур.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Росія вкотре використала Інтерпол для політичних переслідувань громадян України. За його словами, РФ порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу.

Мазур був керівником «Правого сектора» Київщини та начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції гідності. З травня 2014 р. перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М».

У листопаді 2016 року, після демобілізації, Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.

Нагадаємо, ветерана АТО Ігора Мазура доправили до районної прокуратури у Холмі, де вирішуватиметься питання про те, коли відбудеться суд про тимчасове затримання учасника АТО.