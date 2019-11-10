Мазур і генконсул України дали пресконференцію (відео)



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Фото Укрінформ

До Польщі Мезур їхав на запрошення польського ексвіцеспікера

У Любліні відбулася пресконференція працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ветеран АТО Ігора «Тополя» Мазура і генконсула України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що ветерана АТО Ігора Мазура відпустили на поруки генерального консула України в Любліні, і на час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генконсульстві України.

Як відомо, сьогодні зранку Мазура доправили у відділ Окружної прокуратури польського Холм для допиту.

Працівник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини ветеран АТО Ігор Мазур був затриманий 9 листопада у пункті пропуску «Дорогуськ» у Польщі на підставі запиту Росії в Інтерпол.

За інформацією Мінветеранів, до Польщі він їхав на запрошення польського ексвіцеспікера.

Мазур був керівником »Правого сектора» Київщини і начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го він став офіцером Збройних сил України – командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М». У листопаді 2016 року, після демобілізації, Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.