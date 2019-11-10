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    Події в Україні

    Мазура передали на поруки українському консулу, – Денісова

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    <p>Ветеран АТО Ігор Мазур</p> - Мазура передали на поруки українському консулу, – Денісова

    Ветеран АТО Ігор Мазур

    Фото Facebook Людмили Денісової

    Раніше запланованого судового засідання не буде

    Співробітника Секретаріату уповноваженого ВР України з прав людини ветерана АТО Ігора Мазура передали на поруки генконсула України в Любліні, тож суд з обрання йому запобіжного заходу не відбудеться.

    Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

    «Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні.

    На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві», – повідомила Денісова.

    Вона наголосила, що наразі докладається максимум зусиль для повернення Мазура до дому і не перетворення його на заручника «політичної помсти РФ».

    «Боротьба за долю нашого співвітчизника триває», – повідомила вона.

    Як повідомлялося, віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

    Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

    АТО суд Польща Інтерпол Людмила Денісова
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