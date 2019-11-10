Мазура передали на поруки українському консулу, – Денісова



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Ветеран АТО Ігор Мазур Фото Facebook Людмили Денісової

Раніше запланованого судового засідання не буде

Співробітника Секретаріату уповноваженого ВР України з прав людини ветерана АТО Ігора Мазура передали на поруки генконсула України в Любліні, тож суд з обрання йому запобіжного заходу не відбудеться.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

«Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні.

На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві», – повідомила Денісова.

Вона наголосила, що наразі докладається максимум зусиль для повернення Мазура до дому і не перетворення його на заручника «політичної помсти РФ».

«Боротьба за долю нашого співвітчизника триває», – повідомила вона.

Як повідомлялося, віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).