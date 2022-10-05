Стрілянина у Чернівцях: підозрюваний помер

Під час затримання стрілець застосував зброю

Чоловік, який розбещував дітей та вбив поліцейську у Чернівцях, помер. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Затриманий у Чернівцях помер. Йому було 53 роки. Уродженець Автономної Республіки Крим, зареєстрований у Житомирській області», – написав Геращенко.

Інформацію підтвердив голова Національної поліції України Ігор Клименко. «Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських. На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника – вогнепальне поранення, його госпіталізовано», – заявив він.

Клименко розповів, що під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь.

Нагадаємо, 3 жовтня поблизу місцевої школи сталася стрілянина. Чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. 22-річна поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.