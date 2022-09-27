Стрілянина у військкоматі в РФ: злочинець пояснив свій мотив

Руслан Зінін був затриманий після того, як вистрелив у військового комісара

Росіянин заявив слідчим, що влаштував стрілянину через загибель друга на війні в Україні

Руслан Зінін, який відкрив стрілянину в Усть-Ілімському військкоматі у Росії, розповів місцевим слідчим мотиви свого вчинку. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами злочинця, причина полягає у смерті його друга, який поїхав воювати на територію України, та повістці, яка прийшла його 21-річному брату Василю Гурову. Затриманий розповів, що його найкращий друг загинув у березні 2022 року.

Зінін під час виступу військового комісара, полковника Олександра Єлісєєва, почав ставити йому запитання про свого загиблого друга. У результаті, він дістав обріз і двічі вистрілив у військкома.

Після цього чоловік вирушив до пожежного виходу, який виявився замкненим. Хлопець вистрілив у замок та відчинив двері, проте біля виходу його затримали. Полковник Єлісєєв наразі перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, 26 вересня у Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. Нападник влучив у начальника призовної комісії, його затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель Зінін Руслан.