Стрілянина в російській школі: кількість жертв зросла

Серед жертв нападника 11 дітей

Кількість жертв внаслідок стрілянини в школі російського міста Іжевськ зросла до 17 людей. Серед жертв нападника 11 дітей. Ще 14 дітей і 7 дорослих поранені, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, 26 вересня, в Іжевську сталася стрілянина у школі. Невідомий чоловік у чорному прийшов до школи, убив охоронця, а потім увірвався до класу і почав стріляти в дітей. Згодом нападник застрелився.

«Одразу після того, як до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в школі №88 міста Іжевська, співробітники МВС в Удмуртській Республіці виїхали на місце події. Наразі поліцейськими виявлено тіло чоловіка, який відкрив стрілянину. За наявними даними, він наклав на себе руки. На даний момент відомо про 6 загиблих і близько 20 постраждалих від його дій. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні МВС Удмуртії.

Периметр школи оточили, дітей звідти евакуювали, на місці працюють ФСБ, Росгвардія і слідчі органи, повідомив очільник Удмуртії Олександр Бречалов з місця події.

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що нападник був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами. За даними Слідчого комітету, нападника звати Артем Казанцев. Він 1988 року народження і сам випускник цієї школи.

Слідчі проводять обшук за місцем його проживання та вивчають його анонсовану комітетом «прихильність до неофашистських поглядів та нацистської ідеології», – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, російська пропаганда вже знайшла винних у стрілянині в школі у місті Іжевськ. Організація RAMP (Russian amoral murder portrait), яка веде канал у Telegram, присвячений шутингу, майже одразу після стрілянини заявила про свою відповідальність за цей злочин.