Строковики будуть отримувати 30 тис. грн. на місяць

Кожен захисник заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення

На час воєнного стану виплачуватимуть збільшену винагороду

На період дії воєнного стану в Україні військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тис.грн щомісячно. Відповідна постанова була прийнята на виконання указів президента. Про це інформує Міністерство оборони України.

«Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!», – сказав міністр оборони України Резніков Олексій.

Хто отримає винагороду у 30 тис. грн щомісячно:

військовослужбовці ЗСУ;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міноборони;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

УДО;

Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Держспецслужби транспорту;

особам рядового і начальницького складу ДСНС України, Національної поліції України.

«Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!», – прокоментував Міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомлялося, українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць.

Сім'ям військових, які загинули війні Росії з Україною, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн. Вона розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.