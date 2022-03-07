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    Події в Україні

    Вогнеборці локалізували пожежу нафтобази на Житомирщині

    До гасіння залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки - Вогнеборці локалізували пожежу нафтобази на Житомирщині
    До гасіння залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки
    фото: ДСНС

    Наразі рятувальники продовжують гасіння об’єкта

    Пожежу нафтобази на Житомирщині у Черняхові станом на 22:40 7 березня вдалося локалізувати. Наразі триває гасіння. Про це інформує ДСНС України у Telegram.

    Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

    «Оперативна інформація. Житомирська область. О 22:40 пожежу нафтобази у селищі міського типу Черняхів локалізовано. Триває гасіння», – мовиться у повідомленні.

    Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість наразі невідома.

    Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

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    Теги: Росія ДСНС рятувальники Житомирщина Telegram
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    Вогнеборці локалізували пожежу нафтобази на Житомирщині