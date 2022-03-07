Вогнеборці локалізували пожежу нафтобази на Житомирщині

До гасіння залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки

До гасіння залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки

Наразі рятувальники продовжують гасіння об’єкта

Пожежу нафтобази на Житомирщині у Черняхові станом на 22:40 7 березня вдалося локалізувати. Наразі триває гасіння. Про це інформує ДСНС України у Telegram.

Росія 7 березня завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

«Оперативна інформація. Житомирська область. О 22:40 пожежу нафтобази у селищі міського типу Черняхів локалізовано. Триває гасіння», – мовиться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що у Черняхові загорілися два напівпорожні резервуари. Їхня місткість наразі невідома.

Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

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