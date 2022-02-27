Військові, які захищають Україну від російської орди, отримуватимуть 100 тис. грн на місяць

«Для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна»

Українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.

«Для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що бійці воюють не за гроші, «а за сьогодні, за завтра», але йдеться і про мотивацію.

«Але ми маємо розуміти, що сьогодні це – найважливіша робота. Бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць», – каже президент.

У Міноборони України розповіли, що протягом 24-26 лютого російська армія втратила 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, 1 ЗРК БУК, 4 «Гради», 30 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн, 2 безпілотники, 2 кораблі/катери, засоби протиповітряної оборони та 4 300 військових.

фото: Міноборони

Раніше президент Зеленський прозвітував про сьогоднішню телефонну розмову з невизнаним президентом країни, яка разом із Росією напала на Україну.

«У мене відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому», – розповів Зеленський.

Як відомо, Україна закликала солдатів РФ та Білорусі переходити на свій бік. Радник президента Олексій Арестович каже, що зараз по всій країні відносна тиша. Частина супротивника розгромлена, частина перейшла в тактичний відступ.

Сьогодні, 27 лютого, у Бучі артилерія вщент розгромила «групу V» російських військових.

Російсько-фашистським окупантам їхні командири дали установку – захопити Київ та фізично знищити президента України – Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про те, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

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