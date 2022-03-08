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    Події в Україні

    «Привид Києва» над столицею збив крилату ракету (фото)

    Пілот-ас врятував сотні людських життів - «Привид Києва» над столицею збив крилату ракету (фото)

    Пілот-ас врятував сотні людських життів

    фото: ЗСУ

    Біля Обухова впала смертоносна «гостя» від окупантів

    Легендарний пілот «Привид Києва» біля Обухова Київської області в понеділок, 7 березня, збив російську ракету «Калібр» та врятував сотні життів. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

    «Поблизу Обухова «Привид Києва» збив крилату ракету «Калібр», врятувавши сотні людських життів», – йдеться у повідомленні.

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    Пілот-ас врятував сотні людських життів. фото: ЗСУ
    Пілот-ас врятував сотні людських життів. фото: ЗСУ
    Пілот-ас врятував сотні людських життів. фото: ЗСУ

    Нагадаємо, напередодні військові запобігли авіадару по Києву: збито два літаки окупантів.

    Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів. Увечері 7 березня Генштаб ЗСУ повідомив про ще один збитий ворожий літак

    У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

    Теги: Київ ЗСУ ракета
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    «Привид Києва» над столицею збив крилату ракету (фото)