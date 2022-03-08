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    Під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму»

    Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії - Під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму»
    Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії
    фото: gur.gov.ua

    Віталія Герасимова вбили біля Харкова

    Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.

    Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль «за повернення Криму».

    Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

    Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

    У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області

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    Теги: Міноборони озброєння час
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    Під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму»