Під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму»

Віталія Герасимова вбили біля Харкова

Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.

Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль «за повернення Криму».

Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області