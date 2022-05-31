Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова через «Харківські угоди»

Слідство встановило, що експрем'єр діяв в інтересах Росії та на шкоду суверенітету України

Державне бюро розслідувань (ДБР) отримало дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У ДБР зазначили, що відповідне рішення ухвалив один із судів Києва. Миколу Азарова підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

«Встановлено, що при підписанні 21 квітня 2010 року Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, колишній прем’єр діяв в інтересах РФ на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що зміст та умови цієї угоди були нав’язані у Москві президентом РФ Дмитром Медвєдєвим напередодні її підписання 21 квітня 2010 року.

«Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр створив умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора в Україні, які були використані під час окупації АР Крим та міста Севастополя у 2014 році. Усупереч ч. 3 ст. 4 Закону України «Про міжнародні договори України» проект Угоди перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи», – зазначають у ДБР.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва РФ.

«Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах даного кримінального провадження оголошені в розшук. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж — штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.