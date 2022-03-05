Азаров заявив, що готовий «пахать», але не напрошується

Азаров запевнив, що не буде відсиджуватися

Експрем’єр-міністр України поки що нікуди не напрошується працювати

Експрем’єр-міністр України Микола Азаров виринув в інформаційному просторі. Він заявив, що готовий «пахати». Але при цьому додав, що не напрошується.

«Коли в Україні будуть потрібні управлінці, і якщо тоді мої знання та досвід будуть потрібні, я не буду відсиджуватися та говорити, що мені важко або щось мені заважає. Я долучусь і буду «пахать», як робив протягом багатьох років».

Він скромно додав: «Але це не говорить, що я кудись напрошуюсь».

Нагадаємо, що нещодавно «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ) наказала своїм партійцям, які є мерами міст, не йти на переговори з російськими загарбниками і передати їм управління.

Додамо, що ОПЗЖ, одним із лідерів якої є кум російського диктатора Віктор Медведчук вперше прокоментувала початок повномасштабної агресії Росії на Україну. Партія закликала президента Володимира Зеленського почати переговори з Путіним.

«Ми закликаємо усі сторони збройного конфлікту використати дипломатичні, переговорні інструменти для забезпечення припинення вогню. І ми сподіваємось, що для цього у Зеленського політична воля знайдеться», – ідеться у повідомленні.