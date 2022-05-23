Харківські угоди: суд дозволив арештувати Януковича

У результаті підписання договору були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України

У 2021 році ДБР оголосило Януковичу та Азарову про підозру у державній зрад

Печерський районний суд Києва сьогодні, 23 травня, дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Ще в 2021 році Державне бюро розслідувань оголосило Януковичу та Азарову про підозру у державній зраді за підписання «Харківських угод». Санкція статті передбачає позбавлення волі від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

«21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України», – йдеться у повідомленні.

У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Нагадаємо, у березні 2021 року Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.