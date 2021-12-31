Азаров через Окружний адмінсуд Києва хоче скасувати санкціїї РНБО

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі

Експрем’єр-міністр України Микола Азаров просить Окружний адміністративний суд (ОАСК) міста Києва визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про скасування санкцій стосовно нього. Про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що ОАСК зареєстрував позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України, де позивачем зазначений експрем’єр-міністр України Микола Азаров.

«Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО прийняти таке рішення.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Раніше також Микола Азаров подав апеляцію щодо арешту в Україні через державну зраду. Напередодні ОАСК відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради».

Також повідомлялося, що посадовець Януковича пішов у суд, але спіймав облизня.

Ще стало відомо, що хоч арешт Азарова й був заочним, та все ж він дає змогу обвинуваченню почати процедуру екстрадиції соратника Януковича в Україну.

Також слідчим Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб. Справа стосується сприянню окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.