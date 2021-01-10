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    Події в Україні

    Сухо, але пасмурно: прогноз погоди в Україні на неділю

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    У столиці сьогодні буде похмуро, проте не дуже холодно - Сухо, але пасмурно: прогноз погоди в Україні на неділю
    У столиці сьогодні буде похмуро, проте не дуже холодно
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На заході країни вночі похолодає до -6 градусів

    У неділю, 10 січня, на всій території України, очікується мінлива хмарність. Температура вдень місцями становитиме до + 4 градусів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів вдень, вночі похолодає до -6 градусів.

    На півдні вдень від +1 до +4 градусів вище нуля, вночі – від -1 до -4. На сході стовпчик термометра підійметься до 3 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до 2-4.

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    У центрі й на півночі країни – від -1 до +2 градусів вдень, вночі буде прохолодніше – від -1 до -4 градусів. У столиці сьогодні буде похмуро, зате не дуже холодно – вдень повітря прогріється до + 1 градуса.

    До слова, Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна повітря
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