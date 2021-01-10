Сухо, але пасмурно: прогноз погоди в Україні на неділю
На заході країни вночі похолодає до -6 градусів
У неділю, 10 січня, на всій території України, очікується мінлива хмарність. Температура вдень місцями становитиме до + 4 градусів.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів вдень, вночі похолодає до -6 градусів.
На півдні вдень від +1 до +4 градусів вище нуля, вночі – від -1 до -4. На сході стовпчик термометра підійметься до 3 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до 2-4.
У центрі й на півночі країни – від -1 до +2 градусів вдень, вночі буде прохолодніше – від -1 до -4 градусів. У столиці сьогодні буде похмуро, зате не дуже холодно – вдень повітря прогріється до + 1 градуса.
До слова, Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття.