Сухо, але пасмурно: прогноз погоди в Україні на неділю

У столиці сьогодні буде похмуро, проте не дуже холодно

На заході країни вночі похолодає до -6 градусів

У неділю, 10 січня, на всій території України, очікується мінлива хмарність. Температура вдень місцями становитиме до + 4 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів вдень, вночі похолодає до -6 градусів.

На півдні вдень від +1 до +4 градусів вище нуля, вночі – від -1 до -4. На сході стовпчик термометра підійметься до 3 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до 2-4.

У центрі й на півночі країни – від -1 до +2 градусів вдень, вночі буде прохолодніше – від -1 до -4 градусів. У столиці сьогодні буде похмуро, зате не дуже холодно – вдень повітря прогріється до + 1 градуса.

До слова, Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття.