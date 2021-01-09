Над Землею закрилася рекордна озонова діра
Озоновий шар захищає Землю від сонячної радіації
Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнівних речовин в атмосфері
В Антарктиці наприкінці грудня 2020 року закрилася найбільша за історію спостережень озонова діра.
Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація.
Зазначається, що озонова діра збільшувалася із середини серпня і сягнула максимуму – 24,8 млн км² – 20 вересня 2020 року, поширившись на більшу частину антарктичного континенту. Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнівних речовин в атмосфері.
«Це була найдовша і одна з найбільших і найглибших дір із моменту початку моніторингу озонового шару 40 років тому. Їй надавав руху сильний, стабільний і холодний полярний вітер та дуже низькі температури у стратосфері», – підкреслили в організації.
Метеорологи вважають, що озоновий шар планети відновлюється, кількість озону над Антарктидою повернеться до рівня 1980 року за 40 років.
Як відомо, озоновий шар захищає Землю від сонячної радіації.
Озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, що може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам.