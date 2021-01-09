Над Землею закрилася рекордна озонова діра

Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнівних речовин в атмосфері

В Антарктиці наприкінці грудня 2020 року закрилася найбільша за історію спостережень озонова діра.

Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація.

Зазначається, що озонова діра збільшувалася із середини серпня і сягнула максимуму – 24,8 млн км² – 20 вересня 2020 року, поширившись на більшу частину антарктичного континенту. Діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнівних речовин в атмосфері.

«Це була найдовша і одна з найбільших і найглибших дір із моменту початку моніторингу озонового шару 40 років тому. Їй надавав руху сильний, стабільний і холодний полярний вітер та дуже низькі температури у стратосфері», – підкреслили в організації.

Метеорологи вважають, що озоновий шар планети відновлюється, кількість озону над Антарктидою повернеться до рівня 1980 року за 40 років.

Як відомо, озоновий шар захищає Землю від сонячної радіації.

Озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, що може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам.