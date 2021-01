Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття

Потужний снігопад, який став найбільшим за останні 50 років і названий синоптиками «історичним», паралізував Мадрид. Про це пише El Pais.

Влада столиці переконливо просять місцевих жителів не виїжджати на автомобілях, робити це можна тільки у разі крайньої потреби.

Крім того, мер міста Хосе Луїс Мартінес Алмейда звернувся до городян з проханням не виходити з дому. Робота аеропорту «Барахас», зупинена напередодні ввечері та не буде відновлена мінімум до вечора суботи.

Також зупинене морське сполучення, скасовані чи затримані потяги.

Військові з підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.

