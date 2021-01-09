Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття

У місті припинено рух автобусів, на деяких лініях метро також затримки

Загалом снігопад очікується у 36 іспанських провінціях із 50, зокрема вже постраждали 10 провінцій

Потужний снігопад, який став найбільшим за останні 50 років і названий синоптиками «історичним», паралізував Мадрид. Про це пише El Pais.

Влада столиці переконливо просять місцевих жителів не виїжджати на автомобілях, робити це можна тільки у разі крайньої потреби.

this is MADRID, I'm??? pic.twitter.com/XsbmOBCcla — L ᵕ̈ is tired tired (@larentskiss) January 9, 2021

Крім того, мер міста Хосе Луїс Мартінес Алмейда звернувся до городян з проханням не виходити з дому. Робота аеропорту «Барахас», зупинена напередодні ввечері та не буде відновлена мінімум до вечора суботи.

ALERT Arrivals unavailable until at least 0000UTC at Madrid Barajas due to snow clearance https://t.co/Vef7ShwPCC pic.twitter.com/0BYZvlTqUt — AIRLIVE (@airlivenet) January 8, 2021

Також зупинене морське сполучення, скасовані чи затримані потяги.

Військові з підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.

Brave workers #Madrid .

This is within the city. It looks like the end of the world. I am shocked. Cars are burried in snow in the inner highway ring.



If it snows in this city, it usually melts within hours. This is completely unprecedented. pic.twitter.com/kzDN97tzSx — Pablo Fco. Pérez (@pfcoperez) January 9, 2021

Державне метеорологічне агентство AEMET назвало снігову бурю «безпрецедентною з початку цього століття». Всі культурні та розважальні заходи скасовані.

Заборонено рух вантажного транспорту в усьому співтоваристві Мадрид.

Снігопад у Мадриді продовжиться до понеділка.

Anoche me dormí en Madrid y esta mañana he creído despertar en Montréal... pic.twitter.com/v0tl3ynxJm — Marisa Calés (@macalbou) January 9, 2021

Складна ситуація склалася і в інших центральних районах Іспанії. У Толедо, який був паралізований ще напередодні, до очищення вулиць від снігу також залучені військові.

Попри те, що людей просять залишатися вдома, у соцмережах поширюються безліч фото та відео іспанців, які вийшли на вулиці.

Так, з'явилося відео, як у центрі Мадрида люди грають у сніжки.

Snow ball war in Madrid city centre.



09/01/21

pic.twitter.com/5PctC3WgRy — Xavi Ruiz (@xruiztru) January 9, 2021

Також частина людей вважає доцільним виходити на прогулянку відразу на лижах чи сноуборді.

When there is this much snow in Madrid... something is really wrong.



@el_pais pic.twitter.com/ir9ymaiw1U — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) January 9, 2021

Всього ускладнення руху на сотнях дорогах країни, десятки повністю закриті.

Буря Филомена обрушилася на Піренейський півострів у четвер, принісши з собою сніг, дощі, пориви вітру – у залежності від регіону.

У десяти провінціях, включаючи Мадрид, Таррагону, Валенсію, Сарагосу, введений червоний рівень небезпеки. У 19 провінціях діє помаранчевий рівень. З понеділка в Іспанії очікується зниження температури.

Нагадаємо, що у Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста.