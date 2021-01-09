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    Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття

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    У місті припинено рух автобусів, на деяких лініях метро також затримки - Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття
    У місті припинено рух автобусів, на деяких лініях метро також затримки
    Фото: Twitter

    Загалом снігопад очікується у 36 іспанських провінціях із 50, зокрема вже постраждали 10 провінцій

    Потужний снігопад, який став найбільшим за останні 50 років і названий синоптиками «історичним», паралізував Мадрид.  Про це пише El Pais.

    Влада столиці переконливо просять місцевих жителів не виїжджати на автомобілях, робити це можна тільки у разі крайньої потреби.

    Крім того, мер міста Хосе Луїс Мартінес Алмейда звернувся до городян з проханням не виходити з дому. Робота аеропорту «Барахас», зупинена напередодні ввечері та не буде відновлена мінімум до вечора суботи.

    Також зупинене морське сполучення, скасовані чи затримані потяги.

    Військові з підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.

    Державне метеорологічне агентство AEMET назвало снігову бурю «безпрецедентною з початку цього століття». Всі культурні та розважальні заходи скасовані.

    Заборонено рух вантажного транспорту в усьому співтоваристві Мадрид.
    Снігопад у Мадриді продовжиться до понеділка.

    Складна ситуація склалася і в інших центральних районах Іспанії. У Толедо, який був паралізований ще напередодні, до очищення вулиць від снігу також залучені військові.

    Попри те, що людей просять залишатися вдома, у соцмережах поширюються безліч фото та відео іспанців, які вийшли на вулиці.

    Так, з'явилося відео, як у центрі Мадрида люди грають у сніжки.

    Також частина людей вважає доцільним виходити на прогулянку відразу на лижах чи сноуборді.

    Всього ускладнення руху на сотнях дорогах країни, десятки повністю закриті.
    Буря Филомена обрушилася на Піренейський півострів у четвер, принісши з собою сніг, дощі, пориви вітру – у залежності від регіону.

    У десяти провінціях, включаючи Мадрид, Таррагону, Валенсію, Сарагосу, введений червоний рівень небезпеки. У 19 провінціях діє помаранчевий рівень. З понеділка в Іспанії очікується зниження температури.

    Нагадаємо, що у Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста.

    Теги: мер військові Twitter снігопад робота влада Мадрид
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