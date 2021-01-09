Мадрид паралізував найпотужніший снігопад століття
Загалом снігопад очікується у 36 іспанських провінціях із 50, зокрема вже постраждали 10 провінцій
Потужний снігопад, який став найбільшим за останні 50 років і названий синоптиками «історичним», паралізував Мадрид. Про це пише El Pais.
Влада столиці переконливо просять місцевих жителів не виїжджати на автомобілях, робити це можна тільки у разі крайньої потреби.
this is MADRID, I'm??? pic.twitter.com/XsbmOBCcla— L ᵕ̈ is tired tired (@larentskiss) January 9, 2021
Крім того, мер міста Хосе Луїс Мартінес Алмейда звернувся до городян з проханням не виходити з дому. Робота аеропорту «Барахас», зупинена напередодні ввечері та не буде відновлена мінімум до вечора суботи.
ALERT Arrivals unavailable until at least 0000UTC at Madrid Barajas due to snow clearance https://t.co/Vef7ShwPCC pic.twitter.com/0BYZvlTqUt— AIRLIVE (@airlivenet) January 8, 2021
Також зупинене морське сполучення, скасовані чи затримані потяги.
Військові з підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.
Brave workers #Madrid .— Pablo Fco. Pérez (@pfcoperez) January 9, 2021
This is within the city. It looks like the end of the world. I am shocked. Cars are burried in snow in the inner highway ring.
If it snows in this city, it usually melts within hours. This is completely unprecedented. pic.twitter.com/kzDN97tzSx
Державне метеорологічне агентство AEMET назвало снігову бурю «безпрецедентною з початку цього століття». Всі культурні та розважальні заходи скасовані.
Заборонено рух вантажного транспорту в усьому співтоваристві Мадрид.
Снігопад у Мадриді продовжиться до понеділка.
Anoche me dormí en Madrid y esta mañana he creído despertar en Montréal... pic.twitter.com/v0tl3ynxJm— Marisa Calés (@macalbou) January 9, 2021
Складна ситуація склалася і в інших центральних районах Іспанії. У Толедо, який був паралізований ще напередодні, до очищення вулиць від снігу також залучені військові.
Попри те, що людей просять залишатися вдома, у соцмережах поширюються безліч фото та відео іспанців, які вийшли на вулиці.
Так, з'явилося відео, як у центрі Мадрида люди грають у сніжки.
Snow ball war in Madrid city centre.— Xavi Ruiz (@xruiztru) January 9, 2021
09/01/21
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Також частина людей вважає доцільним виходити на прогулянку відразу на лижах чи сноуборді.
When there is this much snow in Madrid... something is really wrong.— Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) January 9, 2021
@el_pais pic.twitter.com/ir9ymaiw1U
Всього ускладнення руху на сотнях дорогах країни, десятки повністю закриті.
Буря Филомена обрушилася на Піренейський півострів у четвер, принісши з собою сніг, дощі, пориви вітру – у залежності від регіону.
У десяти провінціях, включаючи Мадрид, Таррагону, Валенсію, Сарагосу, введений червоний рівень небезпеки. У 19 провінціях діє помаранчевий рівень. З понеділка в Іспанії очікується зниження температури.
Нагадаємо, що у Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста.