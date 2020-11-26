Сухо і тепло до +10: прогноз погоди в Україні на четвер

У Києві сьогодні опади не прогнозуються, температура вдень 5-7°

У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вранці місцями туман

У четвер, 26 листопада, в Україні буде переважно без опадів, температура день очікується від 0 до 10° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«26 листопада без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі 0-5° тепла, в західних, місцями східних, Вінницькій та Одеській областях 1-6° морозу, в Карпатах до 8° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни та Прикарпатті до 10°, у східній частині 0-4° тепла

У Києві сьогодні буде сухо, температура у столиці становитиме вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

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