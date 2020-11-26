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    Події в Україні

    Сухо і тепло до +10: прогноз погоди в Україні на четвер

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    <p>У Києві сьогодні опади не прогнозуються, температура вдень 5-7&deg;</p> - Сухо і тепло до +10: прогноз погоди в Україні на четвер

    У Києві сьогодні опади не прогнозуються, температура вдень 5-7°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вранці місцями туман

    У четвер, 26 листопада, в Україні буде переважно без опадів, температура день очікується від 0 до 10° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «26 листопада без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі 0-5° тепла, в західних, місцями східних, Вінницькій та Одеській областях 1-6° морозу, в Карпатах до 8° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни та Прикарпатті до 10°, у східній частині 0-4° тепла

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    У Києві сьогодні буде сухо, температура у столиці становитиме вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

    До слова, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
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