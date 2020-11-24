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    У світі

    Потужні зливи в Ізраїлі призвели до повеней

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    <p>Через спричинені опадами повені поліції довелося навіть тимчасово перекривати деякі автошляхи</p> - Потужні зливи в Ізраїлі призвели до повеней

    Через спричинені опадами повені поліції довелося навіть тимчасово перекривати деякі автошляхи

    Фото: mivzaklive.co.il

    У деяких частинах країни протягом доби випало до 230 мм опадів, що перевищує середньомісячний показник на 70 мм

    У кількох районах Ізраїлю рясні дощі та штормова погода спричинили повені.

    Про це повідомляє The Watchers.

    Зазначається, що рясні опади в Ізраїлі тривали з п'ятниці, 20 листопада, до неділі, 22 листопада. У деяких частинах країни протягом доби випало до 230 мм опадів, що перевищує середньомісячний показник на 70 мм.

    Через спричинені опадами повені поліції довелося навіть тимчасово перекривати деякі автошляхи, тому що пересуватися ними було небезпечно.

    У країні також значні перебої з електропостачанням. У багатьох будинках затоплені підвальні приміщення та нижні поверхи. Це призводить до коротких замикань і аварійних відключень електрики.

    Нагадаємо, через сильні повені на півдні Італії обвалився міст.

    Теги: стихійні лиха Ізраїль атмосферне явище повінь дощ
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