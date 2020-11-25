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    Синоптики розповіли, якою буде погода у грудні

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    У найближчі дні снігу не очікується&nbsp; - Синоптики розповіли, якою буде погода у грудні
    У найближчі дні снігу не очікується 

    Прогноз складено з урахуванням поточної ситуації та середньостатистичної погоди у перший місяць зими

    У грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 108-132 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

    За даними синоптиків, зазвичай у грудні на більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року.

    «У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь», - йдеться в повідомленні.

    Дані багаторічних спостережень свідчать, що абсолютний максимум температури повітря у грудні становить 10-18 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями 19-20 градусів, в Криму до 25 градусів. Абсолютний мінімум - 21-37 градусів морозу, у південних областях 17-28 градусів морозу. Середня місячна кількість опадів складає 33-67 мм, на Закарпатті та місцями в гірських районах 62-142 мм.

    Між іншим, за прогнозом синоптиків, в Україні завтра буде сонячно і тепло.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер
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