В Україні завтра буде сонячно і тепло

У Києві завтра-післязавтра буде переважно сухо й досить тепло, протягом дня десь близько +5 градусів

Температура повітря вдень підніматиметься у середньому до +6 градусів

В Україні 26 листопада істотних опадів не буде, а сонце буде. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами метеоролога, температура повітря у четвер також обіцяє бути комфортною.

«Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів.

На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси», ─ повідомила Діденко.

За словами синоптика, у Києві завтра-післязавтра буде переважно сухо й досить тепло, протягом дня близько +5 градусів.

«А ось на вихіднх з‘являться опади і похолодає. У неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер», ─ стверджує синоптик.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.