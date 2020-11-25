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    В Україні завтра буде сонячно і тепло

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    У Києві завтра-післязавтра буде переважно сухо й досить тепло, протягом дня десь близько +5 градусів - В Україні завтра буде сонячно і тепло
    У Києві завтра-післязавтра буде переважно сухо й досить тепло, протягом дня десь близько +5 градусів

    Температура повітря вдень підніматиметься у середньому до +6 градусів

    В Україні 26 листопада істотних опадів не буде, а сонце буде. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    За прогнозами метеоролога, температура повітря у четвер також обіцяє бути комфортною.

    «Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів.
    На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси», ─ повідомила Діденко.

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    За словами синоптика, у Києві завтра-післязавтра буде переважно сухо й досить тепло, протягом дня близько +5 градусів.

    «А ось на вихіднх з‘являться опади і похолодає. У неділю у Києві ймовірний дощ та сніг, ще й завіватиме вітер», ─ стверджує синоптик.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    Теги: прогноз погоди Facebook повітря вітер дощ Наталка Діденко
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