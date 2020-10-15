Сухо і тепло до +23: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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Найтепліше у четвер буде на півдні України – до +23

У Києві 15 жовтня мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +18

У четвер, 15 жовтня, у переважній більшості областей України буде без опадів, лише на крайньому заході очікується невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«15 жовтня мінлива хмарність. Вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень на крайньому заході невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9°, вдень 14-19°, у західних областях місцями 10-13°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, проте без опадів. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 16-18°.

Нагадаємо, 14 жовтня у Карпатах випав сніг.

Зазначимо, відчутне похолодання прийде в кінці тижня: денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5... +12°C протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на півдні і сході ще втримається значно тепліша погода.