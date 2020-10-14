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    У Карпатах випав сніг

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    Гору Піп Іван засипало першим снігом - У Карпатах випав сніг
    Гору Піп Іван засипало першим снігом

    Мороз вдарив до -4 градусів

    В Україні на Покрову, 14 жовтня, знизилася температура, а в Карпатах пішов сніг і вдарили морози. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

    Температура повітря там опустилася нижче нуля.

    «Станом на 8:25 14.10.2020 на г.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4° С», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, відчутне похолодання прийде в кінці тижня: денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5... +12°C протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на півдні і сході ще втримається значно тепліша погода.

    Карпати (гори) снігопад повітря вітер
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