У Карпатах випав сніг



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Гору Піп Іван засипало першим снігом

Мороз вдарив до -4 градусів

В Україні на Покрову, 14 жовтня, знизилася температура, а в Карпатах пішов сніг і вдарили морози. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Температура повітря там опустилася нижче нуля.

«Станом на 8:25 14.10.2020 на г.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4° С», – йдеться в повідомленні.





Зазначимо, відчутне похолодання прийде в кінці тижня: денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5... +12°C протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на півдні і сході ще втримається значно тепліша погода.