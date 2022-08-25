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Супутник зафіксував пожежі та дим навколо Запорізької АЕС (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Супутник зафіксував пожежі та дим навколо Запорізької АЕС (фото)
Навколо Запорізької АЕС були зафіксовані пожежі та дим
фото: Рlanet Labs і Європейське космічне агентство

Супутникові фото були зроблені 24 серпня

Біля Запорізької АЕС в Енергодарі, що залишився без світла через обстріли, зафіксоване сильне задимлення. Також видно осередки загоряння.
Про це свідчать супутникові знімки ЗАЕС, зроблені компанією Planet Labs і Європейським космічним агентством, пише CNN.

Так, на опублікованих кадрах видно вогонь та дим біля атомної електростанції.

Відповідні супутникові фото були зроблені 24 серпня о 10:39, 11:30 і 11:35 за місцевим часом. Супутник зафіксував вогонь, що збільшується на південь від АЕС, і дим над північною частиною комплексу.

3 фото
На весь екран

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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