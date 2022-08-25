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Запорізька АЕС уперше повністю відключена від мережі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Запорізька АЕС уперше повністю відключена від мережі
Два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі
фото з відкритих джерел

Дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі

Уперше в історії Запорізька АЕС повністю відключена від мережі. Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

«Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів», – зазначається у повідомленні.

Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції. «Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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Теги: війна електроенергія Енергоатом окупація Запорізька АЕС

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