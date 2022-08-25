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ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені
Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською мережею
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції

Запорізька АЕС відновила з’єднання із енергосистемою України, проте всі шість енергоблоків залишаються відключеними. Станція залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої ТЕС, яка може забезпечити резервну електроенергію. Про відновлення з'єднання повідомили в МАГАТЕ.

Зауважимо, що в «Енергоатомі» наразі офіційно інформацію про відновлення підключення ЗАЕС не коментували.

«Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі вона знову працює», – йдеться в заяві.

При цьому Запорізька АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, що за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

У МАГАТЕ додали, що Україна також повідомила – внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два блоки ЗАЕС, що працювали, були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту. Проте всі системи безпеки залишилися в робочому стані. 

За даними організації, усі шість блоків ЗАЕС залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач. Там не мають інформації про пряму причину відключення електроенергії.

Зауважимо, що шестиреакторна ЗАЕС зазвичай мали чотири зовнішні лінії електропередач. Проте три з них були втрачені раніше через окупацію обʼєкта. У МАГАТЕ нагадали, що в разі втрати зовнішнього живлення, ЗАЕС має дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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Теги: АЕС ТЕС МАГАТЕ

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