Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото)
Енергодар залишився без світла та води
фото з соцмереж

Внаслідок замикання знеструмлено Херсонську та Запорізьку області 

Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.

«Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води. Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Telegram-канали повідомляють, що знеструмлено не лише Енергодар, а й інші населені пункти на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей. Світла немає в тому числі у Херсоні та Новій Каховці (тут знаходиться Каховська ГЕС), у Мелітополі та Енергодарі (тут Запорізька АЕС).

Зазначається, що рашисти спеціально підпалили ліс на околиці Енергодару. Внаслідок чого сталося коротке замикання. Місто залишилося без світла та води.

В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото) фото 1
В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото) фото 2

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Читайте також: Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
Теги: Енергодар війна в Україні Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Єврораді вважають, що Росія має забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції
Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС: голова Євроради звернувся до РФ
23 серпня, 16:29
Машини стоять в одному із шести машинних залів
Окупанти розмістили техніку за сто метрів від ядерного реактора ЗАЕС (відео)
19 серпня, 13:34
ООН підтримує візит МАГАТЕ на ЗАЕС через підконтрольну Києву територію
Ситуація на Запорізькій АЕС: ООН зробила заяву стосовно місії МАГАТЕ
Сьогодні, 11:01

Події в Україні

Повітряні сили припустили, з чого рашисти обстріляли Чаплине
Повітряні сили припустили, з чого рашисти обстріляли Чаплине
Рашисти атакували Донеччину «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Рашисти атакували Донеччину «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян
Рашисти не зможуть використовувати: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту 
Рашисти не зможуть використовувати: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту 
В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото)
В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото)
Удар по Чаплиному. Росія зробила цинічну заяву
Удар по Чаплиному. Росія зробила цинічну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
120K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
81K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
50K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
45K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
43K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян

Новини

Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту