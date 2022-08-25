В Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області (фото)

Внаслідок замикання знеструмлено Херсонську та Запорізьку області

Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.

«Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води. Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Telegram-канали повідомляють, що знеструмлено не лише Енергодар, а й інші населені пункти на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей. Світла немає в тому числі у Херсоні та Новій Каховці (тут знаходиться Каховська ГЕС), у Мелітополі та Енергодарі (тут Запорізька АЕС).

Зазначається, що рашисти спеціально підпалили ліс на околиці Енергодару. Внаслідок чого сталося коротке замикання. Місто залишилося без світла та води.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.