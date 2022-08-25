Ситуація на Запорізькій АЕС: ООН зробила заяву стосовно місії МАГАТЕ

Гутерреш: «Будь-яка подальша ескалація ситуації на ЗАЕС може призвести до самознищення»

Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС. Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав у Twitter.

Гетерреш заявив, що серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї.

«Будь-яка подальша ескалація ситуації (на Запорізькій АЕС, – ред.) може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва (через підконтрольну Києву територію) на ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 серпня Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене ситуації, яка склалася навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі Запорізької області.

Крім того, ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжили на невизначений термін «вихідні» для українського персоналу, що може свідчити про намір відключити станцію від живлення.