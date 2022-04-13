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    Події в Україні

    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)

    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)
    фото: Maxar Technologies

    Колону російської техніки помічено поблизу кордону з Харківщиною

    Комерційна американська супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки скупчень російської військової техніки.

    Цього разу на кадри потрапило, як кажуть у компанії, скупчення бронетехніки на російській території, неподалік населених пунктів Солоти та Валуйки Бєлгородської області, повідомляє BBC.

    Знімки зроблено два дні тому. Від Валуйок 75 км шосе до Великого Бурлука в Харківській області, де на опублікованих раніше супутникових фото була помічена багатокілометрова російська автоколона.

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    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)
    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)
    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)
    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)
    фото: Maxar Technologies

    Раніше повідомлялося, що неподалік від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой. Знімки, зроблені 8 квітня, показують рух колони на південь поблизу селища Великий Бурлук на Харківщині.

    Крім того, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

    Також на аеродромі «Липецьк-2» у РФ зафіксовано збільшення авіації.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)