Супутники зафіксували нові колони російської техніки поблизу України (фото)

Колону російської техніки помічено поблизу кордону з Харківщиною

Комерційна американська супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки скупчень російської військової техніки.

Цього разу на кадри потрапило, як кажуть у компанії, скупчення бронетехніки на російській території, неподалік населених пунктів Солоти та Валуйки Бєлгородської області, повідомляє BBC.

Знімки зроблено два дні тому. Від Валуйок 75 км шосе до Великого Бурлука в Харківській області, де на опублікованих раніше супутникових фото була помічена багатокілометрова російська автоколона.

Раніше повідомлялося, що неподалік від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой. Знімки, зроблені 8 квітня, показують рух колони на південь поблизу селища Великий Бурлук на Харківщині.

Крім того, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

Також на аеродромі «Липецьк-2» у РФ зафіксовано збільшення авіації.

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