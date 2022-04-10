Неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки (фото)

У колоні – бронетехніка та вантажівки

Військовий конвой розтягнувся на 12 кілометрів

Неподалік від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой. Знімки, зроблені 8 квітня, показують рух колони на південь поблизу селища Великий Бурлук на Харківщині. Супутникові фото, зібрані та проаналізовані приватною американською компанією Maxar Technologies.

Колона складається з бронетехніки, вантажівок з артилерією, допоміжним обладнанням та інших транспортних засобів.

Останні два дні російські військові обстрілюють Харків не тільки снарядами і «Градами», але ще і новими видами бомб, які спускають на парашутах.

Нагадаємо, начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.