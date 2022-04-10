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    Події в Україні

    Неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки (фото)

    У колоні&nbsp;&ndash; бронетехніка та вантажівки - Неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки (фото)
    У колоні – бронетехніка та вантажівки
    фото: Maxar

    Військовий конвой розтягнувся на 12 кілометрів

    Неподалік від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой. Знімки, зроблені 8 квітня, показують рух колони на південь поблизу селища Великий Бурлук на Харківщині. Супутникові фото, зібрані та проаналізовані приватною американською компанією Maxar Technologies.

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    Неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки (фото)
    Неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки (фото)

    Колона складається з бронетехніки, вантажівок з артилерією, допоміжним обладнанням та інших транспортних засобів.

    Останні два дні російські військові обстрілюють Харків не тільки снарядами і «Градами», але ще і новими видами бомб, які спускають на парашутах.

    Нагадаємо, начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.

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    Теги: Харків росія окупанти метро війна військові Україна місто окупація #stoprussia
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    Неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки (фото)