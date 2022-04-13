Росія стягує літаки на аеродром «Липецьк-2» (фото)

Ворог готується завдати нових ударів як на землі, так і з повітря

РФ продовжує передислокацію своїх сил та підготовку до продовження війни

На аеродромі «Липецьк-2» у РФ зафіксовано збільшення авіації. Цей аеродром Росія активно використовує для війни з Україною. Про це інформує «Радіо Свобода».

Як показують знімки з супутника, у березні на аеродромі «Липецьк-2» було вдвічі менше винищувачів та бомбардувальників, аніж зараз. Нещодавня зйомка зафіксувала понад 30 літаків.

З аеродрому «Липецьк-2» росіяни атакують східні українські міста. Експерти помітили шість важких високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 і Су-34, а також 10 бомбардувальників Су-24. Ще декілька бортів ідентифікувати не вдалося.

Аеродром «Липецьк-2» – у переліку тих летовищ, що активно використовуються армією РФ у війні проти України. Цьому аеродрому, як вказано на офіційному сайті, присвоєно 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

«Вони стягують техніку на такі аеродроми, як «Липецьк-2», щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони кожен день бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм», – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Звідки саме були переміщені військові літаки до «Липецьк-2» – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти.

Раніше стало відомо, що Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ.

Як повідомлялося, окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії.

Також за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

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