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    Росія стягує літаки на аеродром «Липецьк-2» (фото)

    Ворог готується завдати нових ударів як на землі, так і з повітря - Росія стягує літаки на аеродром «Липецьк-2» (фото)
    Ворог готується завдати нових ударів як на землі, так і з повітря
    фото: Схеми

    РФ продовжує передислокацію своїх сил та підготовку до продовження війни

    На аеродромі «Липецьк-2» у РФ зафіксовано збільшення авіації. Цей аеродром Росія активно використовує для війни з Україною. Про це інформує «Радіо Свобода».

    Як показують знімки з супутника, у березні на аеродромі «Липецьк-2» було вдвічі менше винищувачів та бомбардувальників, аніж зараз. Нещодавня зйомка зафіксувала понад 30 літаків.

    З аеродрому «Липецьк-2» росіяни атакують східні українські міста. Експерти помітили шість важких високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 і Су-34, а також 10 бомбардувальників Су-24. Ще декілька бортів ідентифікувати не вдалося.screenshot-www.radiosvoboda.org-2022.04.13-02_21_34

    Аеродром «Липецьк-2» – у переліку тих летовищ, що активно використовуються армією РФ у війні проти України. Цьому аеродрому, як вказано на офіційному сайті, присвоєно 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

    «Вони стягують техніку на такі аеродроми, як «Липецьк-2», щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони кожен день бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм», – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

    Звідки саме були переміщені військові літаки до «Липецьк-2» – достеменно невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів та бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти.

    Раніше стало відомо, що Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ.

    Як повідомлялося, окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії.

    Також за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

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    Теги: росія окупанти Міноборони Свобода війна радіо Міноборони РФ військові Україна окупація #stoprussia
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    Росія стягує літаки на аеродром «Липецьк-2» (фото)