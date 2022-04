На авіабазі Воронежа фіксують велику кількість російських винищувачів

На авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків. Про це повідомляється в OSINT-блозі Orion Intel з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки.

Загальна кількість літаків складає 32 одиниці. Вони дислокуються на воронезькій авіабазі Балтімор.

База нещодавно відремонтована і, ймовірно, є фронтальною авіабазою для російських літаків, які літають над Україною.

Satellite imagery from April 9 shows at least 32 Flanker variant fighters and one Il-76 among other aircraft, at the Voronezh Malshevo airbase. The base has seen recent renovation and is likely a frontal airbase for Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr