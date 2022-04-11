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    На авіабазі Воронежа фіксують велику кількість російських винищувачів

    Супутникові знімки фіксують велику кількість російських винищувачів на авіабазі у Воронежі - На авіабазі Воронежа фіксують велику кількість російських винищувачів
    Супутникові знімки фіксують велику кількість російських винищувачів на авіабазі у Воронежі
    фото з відкритих джерел

    Загальна кількість літаків складає 32 одиниці

    На авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків. Про це повідомляється в OSINT-блозі Orion Intel з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

    Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки.

    Загальна кількість літаків складає 32 одиниці. Вони дислокуються на воронезькій авіабазі Балтімор.

    База нещодавно відремонтована і, ймовірно, є фронтальною авіабазою для російських літаків, які літають над Україною.

    Раніше на супутникових знімках від американської компанії Maxar Technologies видно військову колону довжиною 12 км, яка рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.

    Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Генштаб літак вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    На авіабазі Воронежа фіксують велику кількість російських винищувачів