Додали Разумкова та «слуг народу»: Росія розширила санкції проти України

Російський уряд застосував санкції, зокрема, проти спікера Дмитра Разумкова і першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука

Всього у санкційному списку 849 осіб

Уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також народній депутати від «Слуги народу».

Про це йдеться у постанові уряду РФ.

Всього в переліку значаться 849 фізичних осіб. В останню версію списку були додані, в тому числі, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Також туди потрапили депутати президентської фракції «Слуга народу» Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк та Данило Гетманцев.

Документ був прийнятий 7 грудня та вступає в дію з дня опублікування — з 11 грудня.

Спеціальні економічні санкції РФ передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії й заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі території РФ.

До слова, 10 грудня глави держав і урядів ЄС вирішили продовжити на шість місяців економічні санкції проти РФ за дії, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше цього тижня Євросоюз затвердив новий режим санкцій за порушення прав людини.

До слова, Конгрес США схвалив санкції проти «Північного потоку-2».