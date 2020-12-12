Міжнародний кримінальний суд підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ
За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності
Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вважає можливим почати повноцінне розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму та на Донбасі.
Про це йдеться у заяві прокурора суду Фату Бенсуди.
«Відомство дiйшло висновку, що є обгрунтовані підстави вважати, що широкий спектр діянь, вчинених у контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Цi висновки будуть детальніше викладені у нашiй щорiчнiй доповiдi щодо результатів проведення попереднього розслідування», – зазначається у заяві.
Бенсуда також заявила, що термін її перебування на посаді прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) добігає кінця, тож вона має намір визначитися зі справами, і деякi з них перейдуть до стадії повноцінного розслідування.
«За підсумками ретельного і незалежного процесу розгляду сьогодні я можу оголосити, що правові критерії були дотримані для відкриття розслідування щодо ситуації в Україні», – резюмувала Бенсуда.
Нагадаємо, 11 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі побачив усі підстави для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в окупованому РФ Криму.
У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.
За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.