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    Міжнародний кримінальний суд підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ

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    Ще у 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму - Міжнародний кримінальний суд підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ
    Ще у 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму

    За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності

    Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вважає можливим почати повноцінне розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму та на Донбасі.

    Про це йдеться у заяві прокурора суду Фату Бенсуди.

    «Відомство дiйшло висновку, що є обгрунтовані підстави вважати, що широкий спектр діянь, вчинених у контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Цi висновки будуть детальніше викладені у нашiй щорiчнiй доповiдi щодо результатів проведення попереднього розслідування», – зазначається у заяві.

    Бенсуда також заявила, що термін її перебування на посаді прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) добігає кінця, тож вона має намір визначитися зі справами, і деякi з них перейдуть до стадії повноцінного розслідування.

    «За підсумками ретельного і незалежного процесу розгляду сьогодні я можу оголосити, що правові критерії були дотримані для відкриття розслідування щодо ситуації в Україні», – резюмувала Бенсуда.

    Нагадаємо, 11 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі побачив усі підстави для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в окупованому РФ Криму.

    У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

    За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.

    Теги: Крим Росія Донбас Міжнародний кримінальний суд документи розслідування Україна злочини проти людяності правосуддя
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