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    Події в Україні

    Такої катастрофи з оборонзамовленнями не було ще з часів початку війни, – експерт

    • Розсилка
    Такої катастрофи з оборонзамовленнями не було ще з часів початку війни, – експерт

    За 2019 рік не укладено контрактів на постачання озброєнь на кілька мільярдів гривень

    На сьогодні в рамках держоборонзамовлення не укладено контрактів на суму в кілька мільярдів гривень. Такої катастрофи з держоборонзамовленнями – це визнають у самому Міноборони, – не було ще з часів початку російсько-української війни.

    Про це у своїй статті для DT.UA пише Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння. За його словами, ці ресурси в поточному році використані не будуть.

    «Зрозуміло, багато підводних каменів свідомо залишили попередники на чолі з передбачливим ватажком. Але в цілому система не створена з власної волі», – зазначає експерт.

    У той же час, за словами автора, процес оборонного планування йде за планом, і скоро вдасться побачити перше творіння нової влади – оновлену Стратегію нацбезпеки.

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    Валентин Бадрак бюджет Міноборони Україна озброєння
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