Війна Росії проти України можлива, – Бадрак



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Нове військово-політичне керівництво України поки не робить висновків з динамічного погіршення геополітичної обстановки

Нинішня осінь недвозначно переконує: війна можлива в будь-якій точці планети, причому сучасна війна є непередбачуваною і швидкоплинною в досягненні результату. І, зрозуміло, можлива війна проти України.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння. На його думку, нове військово-політичне керівництво України поки не робить висновків з динамічного погіршення геополітичної обстановки, на тлі протиріч, що різко виросли всередині НАТО, посиленої підготовки до війни РФ і Заходу, безпрецедентноъ мілітаризації по периметру самої України – Польщі, Білорусі, Туреччини. А також успішного застосування нових, відносно недорогих технологій.

«Оскільки, домовляючись за допомогою сумнівних формул, у Києві забувають: немає ніяких таких «ДНР» і «ЛНР», а є лише однойменні щупальця Москви на українській території. Чужоземна озброєна орда на порозі країни брязкає зброєю, і ми мали би терміново розвивати власну формулу протидії, а натомість тривають лише тактичні дискусії про те, через яке підприємство – Міноборони чи Мінекономрозвитку – здійснювати закупівлі, де вдасться менше сплатити комісійних (!). Та ще про стандарти НАТО», – відзначає експерт.

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