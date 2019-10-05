Кремль готується до масштабної війни на знищення України, – експерт



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Російські війська

На початок 2019 р. загальна оснащеність російських ЗС сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) зросла до 61%

У вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу кинув недвозначне зауваження: «Екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода, що це не було зроблено раніше». У перекладі на звичайну мову це означає: Кремль як і раніше готується до масштабної війни на знищення України, шкодуючи, що свого часу втратив момент результативної атаки.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР). За його словами, на початок 2019 р. загальна оснащеність російських ЗС сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) виросла до 61% (у СВ – 48,3%, в Повітряно-космічних силах – 74, у ВМФ – 62,3, у повітряно-десантних військах – 63,7%). У той же час в силах оборони України кількість нових ОВТ не перевищує 10%. Експерти ЦДАКР більш скептичні: нових ОВТ не більше 5-6%, з урахуванням іноземної військової допомоги і зусиль волонтерів!

2 квітня ц.р. Путін затвердив «Концепцію розвитку повітряно-космічної оборони РФ на період до 2030 р.», в межах якої Росія розгорнула програму модернізації стратегічної авіації. Серед іншого, в межах програми 2019 р. планується завершити модернізацію бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МСМ, до кінця 2020-го – стратегічний бомбардувальник Ту-160М. Цього року активізувалися випробування винищувача 5-го покоління Су-57 і важкого ударного безпілотника «Охотник».

Міноборони РФ і держкомпанія «Сухой» підписали 2019 р. контракт на модернізацію великої партії фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34 (покоління++). Крім того, 16 травня ц.р. Путін запевнив співгромадян, що ПКС РФ у найближчі роки все-таки отримають 76 Су-57 замість запланованих 12–15. З 2020 р. ПКС РФ також отримають перші нові комплекси ППО С-350 «Витязь» (дальність ураження 60 км). А ще цього року в РФ офіційно оголосили про початок виробництва перспективних систем протиракетної та протиповітряної оборони С-500 «Прометей», які почнуть поставляти з 2020 р.

Експерт зазначає: «РФ проводить серію заходів щодо забезпечення якісної переваги за допомогою сучасних засобів бойового управління, автоматизації процесів прийняття рішень, скорочення циклів бойового управління. Крім поставок АСУ «Акация», для управління військами віднедавна поставляються комплекси єдиної системи управління тактичною ланкою (ЄСУ ТЛ) «Созвездие-М2» і ЄСУ оперативно-тактичної ланки (ОТЛ) «Андромеда-Д». У Західний військовий округ почали поставляти нові комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Палантин». А на окупованих територіях України виявлено й автоматизовані станції встановлення перешкод радіозв’язку Р-378а «Тобол», призначені для придушення радіозв’язку. А також новітні системи РЕБ «Красуха», «Леер», «Репелент» і вперше продемонстрована тільки 2017 р. «Былина»«.

Як повідомлялося, південний військовий округ Росії перевірив готовність до великої війни.