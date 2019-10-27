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    Політика

    Нас ведуть до катастрофи ті, хто не хоче вести Україну до перемоги, – експерт

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    <p>Кандидат філософських наук, доцент Національного університету &laquo;Києво-Могилянська академія&raquo; Ігор Лосєв</p> - Нас ведуть до катастрофи ті, хто не хоче вести Україну до перемоги, – експерт

    Кандидат філософських наук, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ігор Лосєв

    Представники та союзники нової влади вперто нав’язують тезу про те, що Україна далі не витримає війни з Росією – Лосєв

    Капітулянтська пропаганда в Україні стає дедалі зухвалішою й безсоромнішою. Причому з елементами шантажу українського суспільства.

    Таку думку в газеті День висловив кандидат філософських наук, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ігор Лосєв.

    Як зазначає вчений, згідно із його спостереженнями, представники та союзники нової влади вперто нав’язують тезу про те, що Україна далі не витримає війни з Росією й нам нібито треба за будь-яку ціну погодитися на «мир» за агресором.

    «Нам знову навіюють з вершин нинішньої влади, що ми слабкі, ми «пил» проти російського агресора й краще погодитися на всі його умови здавання в полон... Це антипатріотичний вислів, до того ж неправильний по суті. Росія вже 6-й рік воює проти нас, і на фронті, і в нашому тилу за допомогою чисельних агентів, зрадників і капітулянтів, але так нас і не розгромила. І не розгромить, якщо їй не допоможе «зелена» влада», – пише Лосєв.

    «Могутній СРСР тричі (1939,1941 і 1944 р.) так і не розгромив маленьку Фінляндію», – наголошує філософ.

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    Росія пропаганда війна Україна влада
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