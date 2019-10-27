Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ в районі Петрівського



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Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння – ОБСЄ

Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці ООС у Facebook.

«Вчора в районі населеного пункту Петрівське, зі сторони НЗФ РФ, зі стрілецької зброї було обстріляно безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА – його було посаджено. Дрон пошкоджень не зазнав», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби.

В штабі ООС вважають, що це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік вважає, що введення миротворчої місії на Донбасі неможливе без згоди РФ.