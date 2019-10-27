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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ в районі Петрівського

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    Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ в районі Петрівського

    Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння – ОБСЄ

    Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    Відповідна інформація оприлюднена на сторінці ООС у Facebook.

    «Вчора в районі населеного пункту Петрівське, зі сторони НЗФ РФ, зі стрілецької зброї було обстріляно безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА – його було посаджено. Дрон пошкоджень не зазнав», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що незаконні збройні формування регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби.

    В штабі ООС вважають, що це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень.

    Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік вважає, що введення миротворчої місії на Донбасі неможливе без згоди РФ.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі безпілотник озброєння
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