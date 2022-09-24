Театр абсурду. Як проходить другий день «референдуму» на Херсонщині

«Виборчі комісії» у супроводі озброєних солдатів кочують по області та полюють на виборців

На окупованій Херсонщині триває другий день псевдореферендуму щодо приєднання області до РФ. Цей «референдум» схожий на театр абсурду, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. «Виборчі комісії» у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі. Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та «голосувати», – розповів Соболевський.

Також застосовується практика сімейного голосування. «Якщо вдома застали лише одного члена сім'ї, напружують взяти кілька бюлетенів та «проголосувати» за всіх», – повідомив Соболевський.

«Якщо коротко – відбувається цілковита дичина! З іншого боку від «руського миру» нічого іншого очікувати і не варто», – підсумував посадовець.

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдумів» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

У перший день голосування окупанти вирішили не відкривати виборчі дільниці. Збором голосів займаються «мобільні виборчі комісії» – групи людей обходять домівки жителів окупованих міст та сіл.

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