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Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації

Надія Клочко
glavcom.ua
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
Голосування на псевдореферендумах триватиме до 27 вересня
фото з відкритих джерел

На окупованих територіях України триває перший день організованого росіянами «референдуму»

З 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдумів» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

У перший день голосування окупанти вирішили не відкривати виборчі дільниці. Збором голосів займаються «мобільні виборчі комісії» – групи людей обходять домівки жителів окупованих міст та сіл.

У мережі з’явилося відео з окупованого Донецька – там виборчі комісії ходять вулицями з гучномовцем, з якого звучать заклики проголосувати на «референдумі».

Один з російських пропагандистів, який є громадянином Росії, зняв відео про своє голосування на псевдореферендумі у Донецьку. Він похвалився, що отримав паспорт «ДНР» ще від покійного глави цього терористичного утворення – Олександра Захарченка. Підійшовши до «виборчої комісії», яка складається з двох жінок із урною, він пред’явив свій «паспорт» та проголосував. Одна з членкинь так званої виборчої комісії зазначила, що паспорт «ДНР» не обов’язковий для голосування – згодиться і паспорт Росії чи інший документ, який посвідчує особу.

Проголосував на «референдумі» і ватажок «ДНР» Денис Пушилін. Він заявив, що жителі окупованої Донеччини «так довго цього чекали». 

Російські пропагандисти також публікують відео із окупованого Херсона. На кадрах видно, що біля драмтеатру в Херсоні зібралася черга з тих, хто бажає проголосувати. Голосують також на вулицях

Голосують і в так званій «ЛНР», у місцях голосування увімкнули веселу музику, щоб розважити людей.

З'явилися також фото з окупованого Генічеська на Херсонщині. На дільниці зібралася невелика група людей з прапорами Росії. 

Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації фото 1
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації фото 2
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації фото 3

Користувачі соцмереж також показали, який вигляд мають бюлетені на псевдореферендумі. 

Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації фото 4

Водночас жителі окупованого міста Снігурівки на Миколаївщині вийшли на акцію протесту проти референдуму. Містяни з прапорами України в руках заявили, що ніколи не підтримували Росію і не хочуть, аби їхнє місто увійшло до її складу. 

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

22 вересня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули оперативну ситуацію на фронті та можливі дії росіян найближчим часом. 

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський дав поради українцям щодо поведінки під час псевдореферендумів.

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Теги: росія Луганщина референдум Донеччина Херсонщина Запорізька область окупація

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