Окупаційна влада стверджує, що явка склала 15,31% від загального списку виборців

У Херсонській області явка виборців на псевдореферендум окупантів, про входження до складу РФ, склала 15,31% від загального списку. Таку заяву зробила «голова» виборчої комісії області Марина Захарова, яку цитують пропагандистські ЗМІ.

«На кінець першого дня голосування на референдумі про в'їзд Херсонської області до складу Росії явка становила 15,31 відсотка від загального списку виборців», – зазначила колаборантка.

Нагадаємо, із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Тим часом у так званій «ЛНР», за даними «голови ЦВК ЛНР» Олени Кравченко до другої години дня явка буцімто склала 13,18% (179 тис. 340 осіб). У так званій «ДНР» даних про явку поки немає, але місцева ЦВК прозвітувала, що на дільницях начебто акредитовано 129 спостерігачів з Росії, Італії, Венесуели, Румунії, Того та ПАР.

Тим часом на Херсонщині, за словами загарбників, буцімто «явка дуже велика». На пропагандистських кадрах видно масовку, зібрану загарбниками, і екіпіровану прапорами країни-терористки.

Як повідомлялося, так званий референдум не території окупованої Херсонщини загарбники проводитимуть з 23 по 27 вересня. Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.

Як повідомлялося, окупанти визначили дату «референдум» про входження «ЛНР» та «ДНР» до складу Росії.\